Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Niğde\'de İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımları kınadı. AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, İsrail'in Refah'ta Filistinlileri bombalarla yakarak şehit ettiğini belirterek, İslam ülkelerinin liderlerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.

27.05.2024 15:47
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı.

AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, burada yaptığı açıklamada, 8 aydan beri Gazze'de soykırımda bulunan İsrail rejiminin dün gece bir caniliğe daha imza attığını söyledi.

İsrail'in Refah'ta Filistinlileri bombalarla yakarak şehit ettiğini vugulayan Özkul, şunları kaydetti:

"Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren İsrail'e karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da İsrail'e karşı fiilen harekete geçmektir. 8 ayı aşkın süredir İsrail'e direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği İsrail'e karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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