İsrail'in Filistinli Esirlere Yönelik Cinsel Saldırıları
13.05.2026 14:38
AP üyesi Della Valle, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik saldırılarını insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İtalyan üyesi Danilo Della Valle, The New York Times muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasına ilişkin, bunların insanlığa karşı suç teşkil ettiğini bildirdi.

AP'deki Sol grubun mensubu milletvekili Della Valle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinlilere yönelik İsrail gözaltı merkezlerinde uygulanan sistematik şiddet, insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Nicholas Kristof tarafından The New York Times'ta yayımlanan son araştırma, bunların münferit olaylar ya da bireysel suistimaller olmadığını ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

AB'nin sessizliğini eleştirdi

İtalyan vekil, bulguların İsrail hapishane yetkilileri tarafından Filistinli tutuklulara yönelik organize ve kasıtlı kötü muamele düzeni uygulandığını gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ciddi insan hakları ihlallerini belgeleyen güvenilir araştırma ve raporlara rağmen, Avrupa Birliği'nin (AB) sessizliğini sürdürmesi ve somut adım atmaması, kurumsal düzeyde suç ortaklığı izlenimi yaratma riski taşımaktadır. Bu tür bir kayıtsızlığın, AB'nin temel hakların korunması ve uluslararası insancıl hukuka bağlılık yönündeki açıklamalarıyla bağdaşmadığı ifade edilmektedir."

The New York Times muhabiri Kristof tarafından yürütülen araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların, Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Kaynak: AA

