İsrail'in Fosfor Bombalarıyla Saldırıları Lübnan'ın Zeytin Ağaçlarını Yok Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Fosfor Bombalarıyla Saldırıları Lübnan'ın Zeytin Ağaçlarını Yok Ediyor

Lübnan Tarım Bakanı Abbas el-Hac Hasan, İsrail'in her gün yasaklı fosfor bombalarıyla saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılar sonucu ülkenin güneyinde 60 binden fazla yaşlı zeytin ağacının yandığını açıkladı. Bombardımanlar ayrıca 657'den fazla yangın çıkardı ve 6 bin dönümden fazla orman ve tarım arazisine zarar verdi. Hasan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak günlük olarak çocuk, kadın ve yaşlı demeden saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

06.03.2024 19:41  Güncelleme: 19:41
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Lübnan Tarım Bakanı Abbas el- Hac Hasan, İsrail'in her gün yasaklı fosfor bombalarıyla saldırılar düzenlediğini belirterek, bu saldırılar sonucu ülkenin güneyinde 60 binden fazla yaşlı zeytin ağacının yandığını söyledi.

Başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında konuşan Hasan, "Lübnan'ın güneyi her gün uluslararası yasağı olan beyaz fosfor bombalarıyla bombalanıyor." dedi.

Bombardımanların 657'den fazla yangın çıkardığını belirten Hasan, bombalamaların 6 bin dönümden fazla orman ve tarım arazisine zarar verdiğini vurguladı.

Tarım Bakanı Hasan, "İsrail saldırıları 60 binden fazla yaşlı zeytin ağacını yaktı, 2 bin dönümden fazla alanı da tümüyle yok etti." ifadelerini kullandı.

Hasan, İsrail'in 6'ncı ayına girmek üzere olan Gazze ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını da kınadı.

Gazze ve Lübnan'ın güneyindeki insanların İsrail'in uyguladığı vahşet ve suçlardan büyük sıkıntılar çektiğini kaydeden Hasan, İsrail'in, uluslararası hukuk, örf, sözleşme dahil hiçbir şeyi umursamadan günlük olarak çocuk, kadın ve yaşlı demeden saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Fosfor Bombalarıyla Saldırıları Lübnan'ın Zeytin Ağaçlarını Yok Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Fosfor Bombalarıyla Saldırıları Lübnan'ın Zeytin Ağaçlarını Yok Ediyor - Son Dakika
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