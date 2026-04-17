İsrail'in Gaza Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği 3 ayrı saldırıda 2'si kardeş 3 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir su arıtma istasyonuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırıda Filistinli 2 kardeş yaşamını yitirdi, kardeşlerden biri de yaralandı.

Öte yandan İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin kuzeybatısında bulunan Muaviye Camii civarında açtığı ateş sonucu Filistinli Mesud Ebu Amra hayatını kaybetti.

İsrail güçlerine ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta da yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail askerlerinin Beni Suheyla Kavşağını bombalaması sonucu 2 kişinin yaralandığı ve Nasır Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 400'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana en az 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 765'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.