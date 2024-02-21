İsrail'in Gazze Belediyesi garajına hava saldırısı: Araçlar hizmet dışı kaldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Belediyesi garajına hava saldırısı: Araçlar hizmet dışı kaldı

İsrail\'in Gazze Belediyesi garajına hava saldırısı: Araçlar hizmet dışı kaldı

İsrail ordusunun Gazze Belediyesi'nin şehir merkezindeki garajını hedef alması sonucu garajdaki makine ve araçların yanarak hizmet dışı kaldığı bildirildi. Belediye sözcüsü, İsrail'in daha önce de belediyeye ait araçları imha ettiğini ve bu saldırı sonrasında belediye araç ve makinelerinin tamamen hizmet dışı kaldığını belirtti. Temel hizmetlerin felce uğramasıyla birlikte uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

21.02.2024 17:57  Güncelleme: 17:58
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İsrail ordusunun, Gazze Belediyesinin şehir merkezindeki garajını hedef alması sonucu garajdaki makine ve araçların yanarak hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, belediyenin şehrin merkezindeki Yermuk bölgesinde bulunan garajına hava saldırısı düzenlediğini ve saldırının garajda bulunan araç ve makinelerin yanarak hizmet dışı kalmasına neden olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun daha önce Gazze Belediyesine ait 130 araçtan 90'ını imha ettiğini belirten Muhenna, İsrail'in, bu saldırı sonrasında belediye araç ve makinelerini tamamen hizmet dışı bıraktığını ve bunun da kentteki temel hizmetlerin tamamen felce uğramasına yol açacağını kaydetti.

Saldırıların yansımaları ve temel hizmetler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulunan Muhenna, temel insani hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli makine, ekipman ve yakıtın sağlanması amacıyla acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun tahrip ettiği hizmet tesislerinin yeniden inşası için belediyeyle işbirliğinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Muhenna, akaryakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerin aksamasının, kentte insani koşulların daha da kötüleşmesine ve büyük miktarda atık birikmesi sonucu sağlık ve çevre felaketinin ortaya çıkmasına neden olduğunu ve şehrin her yerinde suların kesildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Belediyesi garajına hava saldırısı: Araçlar hizmet dışı kaldı - Son Dakika

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