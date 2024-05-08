Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'in Açlık Dalgası Politikasını Eleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'in Açlık Dalgası Politikasını Eleştiriyor

Gazze\'deki Filistin Hükümeti İsrail\'in Açlık Dalgası Politikasını Eleştiriyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde açlık dalgasına neden olacak politikalar izlediğini açıkladı. İsrail'in yardım girişini durdurması ve Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesiyle Gazze'deki insanların hayatları ciddi şekilde riske atılıyor. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

08.05.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde "açlık dalgasına" yol açacak bir politika izlediğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde açlık dalgasına neden olacak politikalar uyguladığını, bunun bir benzerini geçen aylarda kuzeyde de gerçekleştirdiğini belirtti.

Filistinli yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze'ye yardım girişinin durdurulması, İsrail'in kuzeyde olduğu gibi Gazze'nin güneyinde de arzuladığı yeni bir açlık dalgasının habercisidir. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi nedeniyle yaralıların tedavi için Gazze dışına çıkmalarının engellenmesi de Filistinlilerin hayatlarını ciddi şekilde riske atacak."

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Hükümet, İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'in Açlık Dalgası Politikasını Eleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 İstanbul’da lise müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı. İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı.
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz
18:23 Jayden Oosterwolde’den haber var Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi Jayden Oosterwolde'den haber var! Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 19:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'in Açlık Dalgası Politikasını Eleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement