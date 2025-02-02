İsrail'in Gazze'de Ateşkesi İhlali

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İsrail güçlerinin, 19 Ocak'tan bu yana Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek, güneydeki Han Yunus kentine bağlı Abasan beldesinde iş makinasına düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Han Yunus kentine bağlı Abasan beldesinin el-Ferrahin bölgesinde yol çalışması sırasında bir buldozer, İsrail hava saldırısının hedefi oldu.

Saldırıda iki Filistinli çalışanın yaralandığı ve Gazze Avrupa Hastanesine nakledildikleri bildirildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin, Refah kentinin güneyindeki Yabna Mülteci Kampı ile el-Garbi Pazarı'nda halka ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduğunu iddia ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 498 Filistinli öldü, 111 bin 592 kişi yaralandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.