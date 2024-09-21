İsrail\'in Gazze\'de Bakanlık Depolarına Saldırısı

Güncel

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Sağlık Bakanlığının depolarını bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki Musabbih bölgesinde bakanlığa ait depoları vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı ölürken bazıları da yaralandı.

İlk yardım ekiplerinin ölü ve yaralılara ulaşamadığı belirtildi.

Bakanlık, tüm uluslararası kurumlara ve ilgili makamlara yaralıların korunması ve bulunduğu yerden çıkarılması için harekete geçme çağrısında bulundu.