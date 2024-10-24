İsrail'in Gazze'de Bulunan Nuseyrat Kampındaki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında En Az 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de Bulunan Nuseyrat Kampındaki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında En Az 17 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail\'in Gazze\'de Bulunan Nuseyrat Kampındaki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında En Az 17 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampında yerlerinden edilmiş savaş mağdurlarının sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Hamas Medya Ofisi, saldırı sonucu en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

24.10.2024 17:28
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(ANKARA) – İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampında yerlerinden edilmiş savaş mağdurlarının sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Hamas Medya Ofisi, saldırı sonucu en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nuseyrat mülteci kampındaki okula düzenlenen hava saldırısına ilişkin "Daha önce Nuseyrat Şehitleri Okulu olarak hizmet veren bir yerleşkenin içinde yer alan komuta ve kontrol merkezi, teröristler tarafından IDF birliklerine ve İsrail devletine karşı terör saldırıları planlamak ve uygulamak için kullanılıyordu. IDF olaya karışmamış sivillerin zarar görmesini önlemek için büyük çaba sarf etmektedir" açıklamasında bulundu.

Hamas Medya Ofisi, saldırı sonucu en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerel sağlık yetkilileri, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen kişi sayısının 42 bin 847'ye yükseldiğini, 100 bin 544 kişinin ise yaralandığını belirtti. Hayatını kaybeden kişilerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de Bulunan Nuseyrat Kampındaki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında En Az 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de Bulunan Nuseyrat Kampındaki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında En Az 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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