İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılar ve açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılar ve açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde düzenlediği saldırılar ve açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde düzenlediği saldırılar ve açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in, Han Yunus kentinin güneyinde yer alan Batn es-Semin bölgesine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Nasır Süleyman el-Beyuk'un yaşamını yitirdiğini bildirdi.

???Kaynaklar, İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Mezbaha bölgesine düzenlediği topçu saldırısında çok sayıda Filistinlinin çeşitli yerlerinden yaralandığını, kentin kuzeyindeki Hamed Şehri çevresinde ise yaşlı bir adamın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını belirtti.

İsrail ordusuna ait araçlardan Han Yunus'un merkezindeki Divan en-Neccar bölgesi ve Ebu Hamid Kavşağı çevresine ateş açılması sonucu da bazı Filistinlilerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail askeri araçlarından ayrıca Refah Garajı bölgesindeki Filistinlilere ait evlerin ve Nasır Tıp Kompleksi çevresinin hedef alındığı aktarıldı.

Öte yandan sağlık kaynakları, Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla beldesinden Said Berhem'in geçen yıl İsrail'in saldırısında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerinde de saldırılar sürüyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu bir Filistinli kadının yaralandığı ve tedavi için Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail'e ait Quadcopter tipi insansız hava aracından (İHA) açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde konuşlanan İsrail askeri araçlarının açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin de Avde Hastanesine ulaştırıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin başından yaralandığı bildirildi.

Gazze kentinin doğusundaki bölgelerin de İsrail topçularınca bombalandığı, Et-Tuffah Mahallesi'nde ise yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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