İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetti

15.08.2025 19:36
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerinde sivillerin yaşadığı evleri, sığınma merkezine dönüştürülen bir okulu, yardım bekleyen kalabalıkları ve geçici çadırları hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Musa bin Nusaye Okuluna yönelik saldırıda 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin Zeytun ve Tuffah mahallelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da aralarında çocukların olduğu ölen ve yaralananlar oldu.

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesindeki çadır bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, Gazze'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Orta ve güney bölgelerde de yardım bekleyen sivillere ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda en az 20 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Filistinli yetkililer, İsrail saldırılarının sivilleri hedef alarak toplu katliama ve zorla aç bırakmaya dönüştüğünü vurgularken, bölgede insani felaketin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
