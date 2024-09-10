Han Yunus'ta Katliam: Aynı Anda İki Ölüm Sayısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Han Yunus'ta Katliam: Aynı Anda İki Ölüm Sayısı

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki 'güvenli' olduğu iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillere ait çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiği, 60'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Medya Ofisinin açıklamasına göre, saldırının şiddeti ölü ve yaralıların keşfini zorlaştırdı, bazı cesetlerden iz kalmadığı belirtildi.

10.09.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda bombardımanın şiddetiyle bazı cesetlerin eridiği ve hiç iz kalmadığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, El-Mevasi katliamındaki can kayıplarıyla ilgili Medya Ofisi ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı sayıların birbiriyle çeliştiğine dair basında çıkan haberlere işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'ta sivillere karşı işlediği katliamda ölenlerle ilgili bir çelişki olmadığı vurgulanan açıklamada, "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hastanelere ulaşan rakamları baz alıyor. Medya Ofisi ise katliamda şehit düşenlerin toplam sayısını teyit ederek veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Dolayısıyla Medya Ofisi olarak açıkladıkları ölü sayısının hem hastanelere ulaşanları, hem de henüz enkaz altından çıkarılamayanları kapsadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Han Yunus'un El-Mevasi bölgesindeki katliamda 40 kişi şehit edildi, 60'tan fazla kişi yaralandı. Şehit düşenlerden 19'u hastanelere ulaştırılırken, hastanelere henüz ulaştırılamayan 22 şehidin ismini teyit etmiş durumundayız. Çünkü işgalcilerin kullandığı dev bombalar, yerinden edilmiş sivillerin ortasına düştü. Bu nedenle de bombanın düştüğü noktada bulunan insanların cesetlerinden iz kalmadı."

Dev bombaların düşmesinin ardından 3 patlama meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Bombardıman ve sonrasındaki 3 patlamada eriyen cesetlerden hiçbir iz bulamadık. Yani bombaların düştüğü noktada şu ana kadar ceset bulunamadı ve bölgedeki arama çalışmaları da sürüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemişti.

Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu, en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü bildirilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi söz konusu saldırıda 40 kişinin öldüğünü açıklarken, Sağlık Bakanlığı ise ölü sayısını 19 olarak duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Hükümet, İsrail, Güncel, Medya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Han Yunus'ta Katliam: Aynı Anda İki Ölüm Sayısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
17:50 Otomobilin altında kalan küçük çocuk, feci şekilde can verdi Otomobilin altında kalan küçük çocuk, feci şekilde can verdi
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 23:35:01. #1.13#
SON DAKİKA: Han Yunus'ta Katliam: Aynı Anda İki Ölüm Sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement