İsrail'in Gazze'deki Açlık Politikası: Felaket Aşamasında - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Açlık Politikası: Felaket Aşamasında

İsrail\'in Gazze\'deki Açlık Politikası: Felaket Aşamasında

İsrail, Gazze'de gıda ve yardım girişini engelleyerek sistematik aç bırakma uyguluyor.

11.12.2024 14:52
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde gıda ve yardım malzemelerinin girişine engel olarak sistematik aç bırakma uygulamasını sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, kentteki son durumu aktarmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

"İsrail Gazze Şeridi'nde sistematik aç bırakma eylemine devam ediyor ve Filistinlilerin acılarını artırıyor." diyen Sevabite, tehlike çanlarının çaldığını, Filistin halkının, açlık ve giderek artan acılarla felaket aşamasına ulaştığını söyledi.

Sevabite, sözlerine şöyle devam etti:

"İşgal ordusu, 430 günden fazla süredir devam eden soykırım boyunca, Gazze'de bir milyondan fazla çocuk ve yaklaşık bir milyon kadın dahil olmak üzere 2 milyon 444 binden fazla Filistinliye karşı sistematik ve kasıtlı açlık politikası uygulamayı sürdürüyor. İsrail, Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatarak gıda ve yardımların girişine engel oluyor ve bu da yaygın insani krizi artırıyor."

Gazze Şeridi'nde yaşanan felaketin sorumluluğunun İsrail'de olduğunu belirten Sevabite, tüm dünyaya uluslararası hukuku ihlal eden bu suçu kınamaları çağrısı yaptı.

Uluslararası topluma ve örgütlerine, BM kurumlarına Gazze'deki gıda krizinin derhal çözülmesi için bu zor insani duruma müdahale etmeleri talebinde bulunan Sevabite, "sistematik aç bırakma uygulamasının Filistin halkına karşı İsrail'in işlediği suçlar arasında en tehlikelisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Açlık Politikası: Felaket Aşamasında - Son Dakika

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