İsrail'in Gazze'deki camilere yönelik saldırıları devam ediyor

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin katıldığı cuma namazı, bölgede camilere yönelik yıkımı gözler önüne serdi.

Gazze'nin kuzeyindeki binlerce Filistinli, ramazan ayının ilk cuma gününde yıkılan camiler sebebiyle açık alanlarda namaz kıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in saldırılarında 1200 camiden 1000'i tamamen yıkıldı.

Gazze'de yaşayan Filistinli Muhammed Udeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail camilere kasıtlı olarak saldırıyor ve Filistinlilere karşı din savaşı yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Udeh, "İslam inancı ve dinimiz uğruna savaş veriyoruz, dinimizi yaşamak için ölüyoruz." diyerek, İsrail'in camileri ve evleri hedef aldığını belirtti.

"Hem Batı Şeria hem Gazze'de camilere yönelik bir savaş yürütülüyor." diyen Udeh, Filistinlilerin savaşa rağmen ramazan ayında cuma namazı kılmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 591 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.