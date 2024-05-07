İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında siviller öldü ve yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında siviller öldü ve yaralandı

İsrail\'in Gazze\'deki hava saldırısında siviller öldü ve yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucunda Ebu Amra ailesine ait evde bulunan sivillerden bazıları hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı. Sivil savunma ekipleri, enkaz altından çıkardıkları cansız bedenleri ve yaralıları hastaneye kaldırdı. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de binlerce kişi öldü ve yaralandı, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

07.05.2024 01:43
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bir evi bombaladı.

Hava saldırısının hedefi olan Filistinli Ebu Amra ailesine ait evdeki sivillerden bazıları yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail'in bombaladığı evin enkazından çıkardığı cansız bedenler ile yaralıları Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırdı.

Görgü tanıkları, İsrail'in hava saldırısıyla enkaza dönüşen evde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında siviller öldü ve yaralandı - Son Dakika

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