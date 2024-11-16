İsrail'in Gazze'deki katliamları İstanbul'da "sesli eylem"le protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki katliamları İstanbul'da "sesli eylem"le protesto edildi

İsrail\'in Gazze\'deki katliamları İstanbul\'da "sesli eylem"le protesto edildi

Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sessizliği bozmak amacıyla Fatih'te "sesli eylem" düzenledi.

16.11.2024 21:46
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Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sessizliği bozmak amacıyla Fatih'te "sesli eylem" düzenledi.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup, "Uluslararası Filistin Barış Gücü Kurulsun" yazılı pankart açarak, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Davul, zil, düdük ve ıslık çalan gruptakiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak Eminönü Meydanı'na yürüdü. Burada Filistinli şehit ve yaralılar için dua edildi.

Grup, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın vasiyetinin okunmasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, istanbul, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki katliamları İstanbul'da 'sesli eylem'le protesto edildi - Son Dakika

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