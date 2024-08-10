İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında En Az 100 Kişi Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında En Az 100 Kişi Öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 kişinin öldürüldüğü saldırıda, yaralananların ise çoğunun ya azaları kopmuş ya da tümüyle yanmış halde olduğu bildirildi.

10.08.2024 15:07
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İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 kişinin öldürüldüğü saldırıda, yaralananların ise çoğunun ya azaları kopmuş ya da tümüyle yanmış halde olduğu bildirildi.

İsrail'in bu sabah gerçekleştirdiği okul katliamının ardından ölü ve yaralıların kaldırıldığı Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim, AA muhabirine konuştu.

Naim, "İsrail işgal ordusunun Et-Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamda yaralananların çoğu ya azaları kopmuş ya da tümüyle yanmış haldeki vakalar." dedi.

"Savaşın başından bu yana yaşadığımız en zor gün, bugün"

Naim, "Bu korkunç katliam sonrası şehit ve yaralı sayımız gerçekten çok fazla. Savaşın başından bu yana yaşadığımız en zor gün, bugün." ifadelerini kullandı.

Ameliyathanelerde her an ölebilecek oldukça zor durumda çok fazla yaralı olduğunu aktaran Naim, dolayısıyla ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

Naim, şu ana kadar 70 şehidin kimliğini tespit edebildiklerini, parçalanmış haldeki diğer şehitlerin kimliklerinin belirlenmesinin ise çok güç olduğunu dile getirdi.

Yaralı sayısının fazla, durumlarının ise çok ağır olduğuna dikkati çeken Naim, ancak tıbbi malzeme ve ekip yetersizliği nedeniyle yaralılara öncelik sırasına göre müdahale edebildiklerini ve durumun oldukça zor ve tehlikeli boyutlarda olduğunu vurguladı.

"Hastane, en basit tıbbi imkanlardan dahi yoksun"

Naim, El-Ehli Baptist Hastanesi'nin Gazze kentinde hizmet veren "tek" hastane olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sağlık ekipleri, 7 Ekim'den bu yana devam eden bu katliam savaşı nedeniyle tamamen tükenmiş durumda. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde sağlık durumu tam bir felaket ve dram. El-Ehli Baptist Hastanesi, en basit tıbbi imkanlardan ve kan kaybı yaşayan yaralıların hayatlarını kurtarmak için gereken kan ünitelerinden dahi yoksun."

İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangında yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında En Az 100 Kişi Öldü - Son Dakika
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