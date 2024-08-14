İsrail'in Gazze'deki okulları hedef alması münferit bir olay değil - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki okulları hedef alması münferit bir olay değil

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, İsrail'in son zamanlarda, Gazze'de, bir sığınak olarak da kullanılan okulları hedef almasının 'münferit' bir olay olmadığına dikkati çekti.

14.08.2024 01:26
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, İsrail'in son zamanlarda, Gazze'de, bir sığınak olarak da kullanılan okulları hedef almasının "münferit" bir olay olmadığına dikkati çekti.

Doughten, BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de yaşanan son gelişmelerle ilgili konuşmasında, İsrail Ordusunun hedef aldığı okullarla ilgili detaylara değindi.

Gazze Şehri'ndeki Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırı için, "Ne yazık ki bu, münferit bir olay değildi." ifadesini kullanan Doughten, "İlk raporlar bunun, çatışmaların başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula yönelik gerçekleşen en ölümcül saldırılardan biri olduğunu gösteriyor." diye ekledi.

Lisa Doughten, saldırının İsrail Ordusu tarafından "sabah namazı esnasında" gerçekleştirildiğinin altını çizerken, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından "büyük dehşet duyduklarını" dile getirdi.

BM Direktörü, bu tür saldırıların "giderek artan bir sıklıkla gerçekleştiği" bilgisini paylaştı.

Gazze'de, 3-4 Ağustos tarihleri arasında 48 saat içinde üç ve 8 Ağustos'ta iki okulun İsrail ordusu tarafından vurulduğunu ifade eden Doughten, bunları 10 Temmuz'da Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırının takip ettiğini bildirdi.

Doughten, "Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'deki aralıksız şiddet şimdiye kadar yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne ve 90 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaklaşık 10 bin kişi kayıp ve enkaz altında gömülü oldukları düşünülüyor." sözlerini kaydetti.

"Bu savaş hayatları, hayalleri ve gelecekleri yok ediyor"

BM Direktörü Lisa Doughten, Gazze'deki yıkımı ve sürekli yenilenen tahliye emirlerini eleştirdiği konuşmasında, "Bu savaş hayatları, hayalleri ve gelecekleri yok ediyor" ifadesine yer verdi.

Doughten, "Gazze'deki sağlık durumu kritikliğini koruyor ve sağlık sistemi zar zor işlevsel, yaralılara ve hastalara; doğum yapan kadınlara ve hızla yayılan hastalıklara karşı cesur ama sınırlı destek sağlıyor." dedi.

BM'nin son analizine göre, konut binalarının yüzde 60'ından fazlasının ve yol ağının yüzde 65'inin tahrip edildiğini belirten Doughten, "Sadece iki hafta içinde çeyrek milyondan fazla insan, çoğunlukla birden fazla kez olmak üzere yerinden edildi. Sivil halkın güvenliği için olduğu iddia edilen tahliye emirlerinin tam tersi sonuçlar verdiği açıkça görülüyor." diye ekledi.

Lisa Douhgten konuşmasında, "Tekrar etmekte fayda var: Gazze'de siviller için hiçbir koruma yok. Gazze'deki amansız kitlesel yer değiştirmenin yanı sıra binlerce Filistinli de ayrıldı ve daha fazlası da gitmeye çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in yardımlar konusunda sürekli sorun çıkararak, sivillerin yeterli sağlık, gıda ve hijyen malzemelerine erişimini engellediğini aktaran Doughten, Güvenlik Konseyi Başkanına, "El Tabiin Mektebi'ndekine benzer daha kaç felaket yaşanmalı ki harekete geçilsin?" diye seslendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki okulları hedef alması münferit bir olay değil - Son Dakika

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