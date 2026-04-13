İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

13.04.2026 23:28
İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesi ihlal ederek 6 Filistinliyi öldürdü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesi ihlal ederek bugün düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi sağlık kaynağına göre, İsrail, Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Seraya Meydanı yakınlarında bir kahvehaneyi hedef alan hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in insansız hava aracıyla kahvehanede bulunan iki kişiye yönelik düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralanarak Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde 2 Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıkları, Refah kentinin Muaviye bölgesi ile Han Yunus kentindeki Ebu Hamid kavşağı yakınlarında 2 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tanıklar, her iki bölgenin de anlaşmaya göre İsrail ordusunun kontrolü ve konuşlanması dışında olması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 754 kişi öldü, 2 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 333 Filistinli hayatını kaybederken, 172 bin 202 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
