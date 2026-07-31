İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PCHR, İsrail'in Gazze'deki sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını ve can kayıplarını duyurdu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde Filistinli sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirterek, sivillerin ve sivil altyapının sistematik biçimde hedef alındığını açıkladı.

PCHR'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail askerlerinin evleri, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları, barınma merkezlerini, sivillerin toplandığı alanları ve sivil araçları hedef alan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Gazze Şeridi'nde yaşamın temel unsurlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan kapsamlı bir politikanın parçası olduğu ifade edilerek, bunun kitlesel öldürmeler, geniş çaplı yıkım, aç bırakma ve zorla yerinden etme uygulamalarıyla yürütüldüğü vurgulandı.

PCHR saha araştırmacılarının son günlerde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde kayda aldığı çok sayıda saldırıya da yer verildi.

Buna göre, 30 Temmuz'da Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu 8 yaşındaki Ratil Mahmud Musa Abdullah ile dayısı Abdullah Nasır Abdulfettah el-Belavi'nin hayatını kaybettiği, 3 çocuğun ağır yaralandığı kaydedildi.

Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen saldırıda 28 yaşındaki Ahmed Muin Muhammed el-Ankar'ın yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Deyr el-Belah ve Gazze kentinde bazı mahalleler için tahliye uyarıları yapıldıktan sonra bazı evler ile bir caminin hedef alındığı, çok sayıda konutun ve sivil altyapının zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze kentinde bir apartman dairesine, Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah, Cibaliya ve Han Yunus'ta sivillerin bulunduğu çeşitli noktalara yönelik saldırılarda da can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı kaydedildi.

PCHR'nin açıklamasında, İsrail askerlerinin sivillerin bulunduğu yerleşim alanları, evler, barınma merkezleri ve sivil araçlara yönelik saldırılarının, sivil can kayıplarını artırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, Gazze'de işlendiği kaydedilen soykırım ve diğer uluslararası suçların durdurulması için acil adım atılması, sivillerin korunması, sorumluların hesap vermesinin sağlanması ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararlarının uygulanması talep edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Sedat Peker’e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 15:51:38. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.