İsrail'in Gazze'deki saldırıları Gaziantep'te protesto edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te STK'ların öncülüğünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Gazze'de aylardır devam eden İsrail soykırımı, Gaziantep'te düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi. Gaziantep Kudüs Platformu üyesi çeşitli STK'lar, yaptıkları basın açıklamasıyla Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in aylardır saldırdığı Gazze'de devam eden soykırımı kınamak için Balıklı Parkı'nda toplanan STK yetkilileri ve vatandaşlar, basın açıklaması boyunca İsrail'i kınayan sloganlar attı.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Özcan Fidan, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısında bulunarak, "Siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçerken, insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birinin muhatabı olan aziz Gazze halkının her daim yanındayız. Gözü dönmüş katil sürüsü olan Siyonist İsrail, Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün arttırmaktadır. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan Siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir. Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye tek bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen Siyonistlerin, Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır. Gün ayağa kalkma günüdür" dedi.

Toplanan kalabalık, yapılan duanın ardından sessiz bir şekilde dağıldı.