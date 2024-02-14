İsrail\'in Gazze\'deki saldırıları sonucunda Kızılhaç binasında büyük tahribat

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısından çekilmesi sonrası bölgede bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait binanda oluşan tahribatın boyutları da ortaya çıktı.
İsrail güçlerinin Gazze kentinin batı bölgelerinden çekilmesinden sonra bölgede yaşanan yıkım gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Askerlerin, Rimal Mahallesi'nde bulunan Kızılhaç binasının dış duvarına verdiği zararın boyutları dikkati çekti.
Saldırılarda binanın iç kısmı, çatısı ve avlusunda da ciddi zarar oluştuğu görüldü.
Kızılhaç'tan ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu geçen hafta sonu Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile Rimal, Nasr, Tel Hava ve Sabra mahallelerinden çekilmişti.
Askerlerin çekilmesinin ardından bölgeye gelen Filistinliler ve sağlık ekipleri, İsrail ordusunun girdiği mahallelerde sokaklara ve evlere atılmış onlarca ceset bulmuştu.
Kısmi geri çekilme aynı zamanda evlerin ve altyapının büyük bölümünün tahrip edildiğini, bölgedeki pek çok yapının yerle bir edildiğini ortaya çıkardı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.
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