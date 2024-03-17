İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve abluka kanser hastası çocukları vuruyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve abluka kanser hastası çocukları vuruyor

İsrail'in Gazze'de 6 aydır sürdürdüğü saldırılar ve ablukanın mağdurlarından kanser hastası Nur Cerbu (9), ilaç sıkıntısı, açlık ve susuzluğun had safhada olduğu kuzey bölgesinde yaşama tutunmaya çalışıyor. Cerbu'nun yetersiz beslenme ve dehidrasyon sebebiyle vücudunda ciddi sorunlar oluştu ve tedavi için Gazze dışına çıkması gerekiyor. Gazze'deki insanlar ise açlık ve susuzluktan ölüyor, savaş nedeniyle ölümle karşı karşıya olan kanser hastası sayısı ise 10 bini buluyor.

17.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:15
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İsrail'in Gazze'de 6 aydır sürdürdüğü saldırılar ve ablukanın mağdurlarından kanser hastası Nur Cerbu (9), ilaç sıkıntısı, açlık ve susuzluğun had safhada olduğu kuzey bölgesinde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Küçük Cerbu, İsrail'in Gazze halkına uyguladığı toplu cezalandırma politikasının bir sonucu olarak, bağışıklık sistemini güçlendirmesi için gereken gıdaları aylardır ağzına sürmedi.

Bu nedenle Cerbu'nun küçük bedeni hastalığın ve açlığın pençesinde her geçen gün erimeye başladı. Cerbu, yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle vücudunu hareket ettiremez hale geldi ve ayrıca kemiklerinde sertleşme oluştu.

Kemal Advan Hastanesine kaldırılan ancak ilaç sıkıntısı nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Cerbu, ayağa kalkacağı ve diğer çocuklar gibi oynayacağı günlerin özlemini yaşıyor.

Savaş, açlık, susuzluk ve hastalık, Cerbu'yu yatağa mahkum etti

Cerbu'ya hastanede refakat eden ninesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük kızın uzun yıllardır kan kanseri olduğunu, 4 yıl önce de omurilik nakli olduğunu söyledi.

"Nakilden sonra 2 yıl durumu iyiydi, sonrasında sağlık durumu kötüleşti, daha sonra başka bir hastalığa yakalandı, kemikleri sertleşti ve bedeni kurumaya başladı. Savaş sonrası yaşanan gıda ile ilaç eksikliği, sağlık durumunu daha da kötüleştirdi." diyen nine, bu nedenle Cerbu'yu hastaneye kaldırdıklarını belirtti.

Hastanede de gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığını kaydeden nine, küçük torununun sürekli kilo kaybettiğini ve tedavisinin yapılması için Gazze dışına çıkması gerektiğini aktardı.

Torununun, yaşadıklarından ve hastalığından ötürü umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden nine, Cerbu'nun akranları gibi yürümek ve oynamak istediğini anlattı.

Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da bugün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de insanların kıtlığın eşiğinde olduğunu vurgulayarak, bölgeye engelsiz ve sürekli erişimin "hayat memat meselesi" olduğunu bildirmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, Gazze'de savaş nedeniyle ölümle karşı karşıya olan 10 bin kanser hastası bulunuyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve abluka kanser hastası çocukları vuruyor - Son Dakika

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