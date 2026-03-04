İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 3 Filistinli Öldü

04.03.2026 21:25
İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre Mahir Harb Semmur ile Muntasır Sa'da Semmur adlı Filistinlilerin cenazeleri Nasır Hastanesine getirildi.

Görgü tanıkları, iki Filistinlinin İsrail ordusunun Beni Suheyla beldesinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi Refah bölgesinde de yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına İsrail araçlarından açılan ateş sonucu bir Filistinli kadın öldü, baba ve oğlu ise yaralandı.

Öte yandan İsrail topçuları Gazze şehrinin doğusundaki mahalleleri bombalarken, İsrail savaş gemileri de şehrin kıyılarına doğru makineli tüfeklerle ateş etti ve top atışları yaptı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 633 kişinin öldürüldüğü, 1703 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 117'ye, yaralı sayısının 171 bin 801'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

