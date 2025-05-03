İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 33 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 33 Filistinli Öldü

İsrail\'in Gazze\'deki Saldırılarında 33 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, insani kriz derinleşiyor.

03.05.2025 02:12
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in saldırılarında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Batn Semin bölgesinde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da El-Harsani ailesinin evine düzenlenen bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in gün içinde yaptığı saldırılarda, Bureyc Mülteci Kampı'nda 10, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 8, Beyt Lahya'da 5 ve Kizan en-Neccar'da 1 Filistinli öldü.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 33 Filistinli Öldü - Son Dakika

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