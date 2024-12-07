İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 7 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan Ahmed Şevki Okulu'nun çevresine saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya kentine saldırıda ise bir Filistinli kız çocuğu öldü.

Gazze kenti ile Nusayrat, Bureyc ve Megazi Mülteci Kampı, Han Yunus kenti ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine topçu atışları gerçekleştirildi ve ateş açıldı.

Refah kentinin batısında savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Refah'ta çok sayıda eve havadan ve karadan saldırdı. Bombardımanda çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.