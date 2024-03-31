İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde sahildeki Şati Mülteci Kampı'nda bir binayı ve merkezdeki en-Nasr ve er-Rimal mahallelerinde iki binayı hedef alması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sahildeki Şati Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti, on kişi yaralandı.
Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze şehir merkezinde en-Nasr Mahallesi ve er-Rimal Mahallesi'nde iki binayı hedef aldı. Söz konusu iki saldırıyla ilgili, henüz ölü yaralı bilgisi paylaşılmadı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 782'ye, yaralı sayısının da 75 bin 298'e çıktı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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