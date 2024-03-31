81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda bir bina ile en-Nasr ve er-Rimal mahallelerindeki iki bina hedef alındı. Saldırılar sonucunda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Şu ana kadar 32 bin 782 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 298 kişi yaralandı. Sivil altyapılar da tahrip edilirken, İsrail ordusu ise 598 askerinin öldüğünü duyurdu.

31.03.2024 17:55  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde sahildeki Şati Mülteci Kampı'nda bir binayı ve merkezdeki en-Nasr ve er-Rimal mahallelerinde iki binayı hedef alması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sahildeki Şati Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti, on kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze şehir merkezinde en-Nasr Mahallesi ve er-Rimal Mahallesi'nde iki binayı hedef aldı. Söz konusu iki saldırıyla ilgili, henüz ölü yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 782'ye, yaralı sayısının da 75 bin 298'e çıktı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'da Seçim Sonuçları İstanbul Adalet Sarayı'nda Takip Edilebilecek
    19:00 İstanbul'da Seçim Sonuçları İstanbul Adalet Sarayı'nda Takip Edilebilecek

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları, İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanına kurulan büyük ekrandan takip edilebilecek. Oy sayma işlemlerine başlanırken, oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına iletilecek.

  • Yalova'da oy sayımı sürüyor
    18:59 Yalova'da oy sayımı sürüyor

    Yalova'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle yapılan oy verme işlemi sona erdi. Şimdi ise kent genelindeki 154 okulda bulunan 633 sandığın sayımı başladı. Sayım işlemi tamamlandıktan sonra tüm sandık çuvalları Yalova Adliyesi'ne gönderilecek.

  • Aydın'da hastalar ve evde sağlık hizmeti alanlar oy kullanacakları sandıklara transfer edildi
    18:55 Aydın'da hastalar ve evde sağlık hizmeti alanlar oy kullanacakları sandıklara transfer edildi

    Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 125 vatandaşın oy kullanacakları sandıklara sağlık personeli refakatinde götürülerek oy kullanmaları sağlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personellere teşekkür etti.

  • Oy çuvalları seçim kuruluna getirilmeye başlandı
    18:53 Oy çuvalları seçim kuruluna getirilmeye başlandı

    Batman'da Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıkların kapanmasıyla birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar İl Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. Batman'da okullarda sayılan oy pusulaları görevliler tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Batman Adliyesi içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu'na getiriliyor. Kent genelinde sabah saat 07.00 itibari ile sandık başına giden seçmenler, saat 16.00'ya kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. İl genelinde 411 bin 3 seçmen bin 424 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, Batman Adalet Sarayı içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu'na getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

  • Fatih Erbakan Ankara'da oyunu kullandı
    18:52 Fatih Erbakan Ankara'da oyunu kullandı

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı ve seçim gününün huzur içinde geçmesini temenni etti.

  • Malatya'da araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
    18:50 Malatya'da araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Muğla'da makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
    18:44 Muğla'da makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

    Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

  • Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
    18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi

    Kars Bağımsız Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen, 31 Mart seçim sonuçları henüz resmiyete kavuşmadan havlu attı. Bilgen, ''Kutuplaşma siyasetini önlemeye gücümüz yetmedi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Bize güvenip destek olan herkese teşekkürler. Kazanacak adaya ve Kars'a kolaylık diliyorum'' dedi.

  • İzmir'de oy sayım işlemi sürüyor
    18:42 İzmir'de oy sayım işlemi sürüyor

    İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayma işlemlerine geçildi. Kentte, oy sayımı sürüyor. İzmir'de 4 milyon 462 bin 56 kişinin yaşadığı ve 10 bin 721 sandıkta oy kullanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Oy sayma işlemi devam ediyor.


18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
16:56 Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi
16:42 İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil
14:22 Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
16:47 Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı
16:18 Kadıköy’deki seçime damga vuran görüntü Kadıköy'deki seçime damga vuran görüntü
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:33 Şanlıurfa’da muhtarlık kavgaları 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 19:03:03. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement