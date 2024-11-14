İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

14.11.2024 14:20
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanlar ile iki evi hedef aldığı saldırılarda biri çocuk, biri kadın 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kuzeydeki Cibaliya bölgesinde Filistinli Nasr ailesine ait ev İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) ile Cibaliya'nın Nezle köyüne düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Cibaliya Beled beldesindeki Umri Camii yakınlarında toplanan sivillerin bombalanması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Beyt Lahiya'da Meslem ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda biri kadın biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'daki Radi caddesinde toplanan Filistinliler İHA ile hedef alındı, bir Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail, Şeyh Rıdvan mahallesindeki Hammme okulu çevresinde toplanmış sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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