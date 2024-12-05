İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: Diri Diri Yakma İddiası - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: Diri Diri Yakma İddiası

Euro-Med, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırısında 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

05.12.2024 16:46
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Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa- Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine dün düzenlediği saldırıda Filistinlileri "diri diri yaktığını" belirtti.

Euro-Med, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında "güvenli bölge" olarak iddia ettiği Mevasi bölgesine yaptığı saldırı hakkında yazılı açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırısına ilişkin ayrıntılara dikkati çeken Euro-Med, olayda "İsrail ordusunun sivillere kasten zarar verdiğini" vurgulayarak, "İsrail ordusu, yerinden edilenleri Mevasi'deki çadırlarında diri diri yaktı" ifadelerini kullandı.

Mevasi'deki katliamda hayatını kaybeden Filistinlilerin "vücut parçalarının yandığı ve cesetlerin başsız olduğu" ifadelerine yer verilen açıklamada, Euro-Med'in bölgedeki ekiplerinin "parçalanmış çocuk cesetlerinin kalıntılarının olduğu korkunç sahnelere şahitlik ettiği" kaydedildi.

İsrail ordusunun "yerinden edilmiş yüzbinlerce insanın bulunduğu bir bölgede yangın bombaları ve mermileri kullandığı" ifade edilerek, saldırının geniş bir alanda yapıldığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un kuzeybatısında "güvenli bölge" olarak iddia ettiği Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara dün düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Akdeniz, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: Diri Diri Yakma İddiası - Son Dakika

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