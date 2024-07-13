İsrail'in Gazze'deki saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti

Güncel

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camisi'ni hedef aldığını söyledi.

Basal, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ordusunun, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda da 71 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.