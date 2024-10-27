İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 35 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 35 Ölü

İsrail ordusunun Beyt Lahiya'daki saldırısında 35 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

27.10.2024 00:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda en az 35 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Beyt Lahiya'daki Batı Kavşağı yakınlarında 5 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 35 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

İsrail'in, sağlık ekiplerini hedef alması ve hastaneleri hizmet dışı bırakması nedeniyle Filistinliler ölü ve yaralıları civardaki evlere taşımak zorunda kaldı.

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in, Beyt Lahiya'da işlediği vahşi katliamın, modern çağın tanık olduğu en çirkin soykırım ve zorla yerinden edilme biçimlerinden biri olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplum ve kurumlarının, cani ABD iradesine teslim olması ve işgal ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki halkı evlerini terk etmeye zorlaması karşısında sessiz kalması nedeniyle yüzbinlerce kişinin maruz kaldığı bu soykırımdan sorumlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 35 Ölü - Son Dakika

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