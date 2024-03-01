İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölenlerin sayısı 115'e yükseldi

İsrail ordusunun, perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 115'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesi'ne 3 cesedin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.
İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı. Daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 112 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.
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