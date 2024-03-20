İsrail'in Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ne düzenlediği baskında en az 250 Filistinli öldü veya yaralandı

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GAZZE, 20 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ne düzenlediği baskında en az 250 Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

Hamas yönetimindeki medya ofisinin Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin baskın sırasında hastalara, yerinden edilmiş kişilere ve sivillere yoğun şekilde mermi, top mermisi ve füze atarak 250'den fazla Filistinliyi yaraladığı ve öldürdüğü, ayrıca hastane içindeki bazı bölümlerin de yandığı belirtildi.

Açıklamada ölü sayısı tam olarak belirtilmezken, baskında silahlı yüzlerce İsrail askerinin, polis köpeklerinin, onlarca tankın, insansız hava araçlarının ve helikopterlerin kullanıldığı kaydedildi.

"Katliam" olarak nitelediği saldırıdan tamamen İsrail ve ABD'yi sorumlu tutan ofis, uluslararası kuruluşlara ve BM kuruluşlarına "Gazze'de sivilleri, çocukları ve kadınları hedef alan saldırıları durdurmak için derhal müdahale etme" çağrısında bulundu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve Shin Bet Genel Güvenlik Servisi'nin Şifa Tıp Kompleksindeki operasyonlarını iki gündür sürdürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu Pazartesi günü hastane binası içinde bir operasyon başlatarak, 7 Ekim'den bu yana hastaneye ikinci baskınını düzenledi. İlk baskın geçen yıl Kasım ayında gerçekleştirilmişti.