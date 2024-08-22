İsrail'in Gazze'deki sivilleri sürekli göçe zorlaması 'insanlık dışı'

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri sürekli göçe zorlamasının "insanlık dışı" olduğunu bildirdi.

MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerindeki insanları göçe zorlamasının ardından aralarında MSF görevlilerinin de bulunduğu pek çok kişi, güneydeki El-Mevasi bölgesine geçmeye çalıştı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gazze'deki MSF çalışanı Jacob Granger, Gazzelilerin sürekli zorla yerinden edilmesinin "insanlık dışı" olduğunu vurguladı.

Zorla yerinden edilen Gazzelilerin hiçbir eşyasının kalmadığı ve gidecek hiçbir yerleri olmadığını vurgulayan Granger, "Çadır kuracak yer yok. Aşırı kalabalık, ciddi su sıkıntısı ve asgari temizlik hizmetlerinden yoksunluk hastalıkların yayılmasını körüklüyor. Acil ihtiyaçlara yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen MSF'nin bölgedeki tıbbi koordinatörü Julie Faucon, hijyen ürünlerinin yoksunluğundan kaynaklanan uyuz gibi cilt hastalıklarında artış gördüklerini belirtti.

Faucon, "Sürekli bombardımanlarla insanlar daralan bir alanda sığınak aramaya zorlanırken, koşullar daha da kötüleşiyor ve hastalıklar yayılmaya devam ederek çocuklar gibi çoğunlukla savunmasız olanları etkiliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazze'deki MSF çalışanı Khamis Amir de ailesiyle yaşadıkları çadırı taşınmak için söktüklerini ancak nereye gideceklerini bilemediklerini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre (UNOCHA), 1 Temmuz ila 21 Ağustos'ta İsrail 16 ayrı "tahliye" kararı yayımlarken, ağustosun başından 16 Ağustos'a kadar tahmini 213 bin Filistinli zorla yerinden edildi.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.