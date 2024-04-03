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İsrail'de uluslararası yardım kuruluşuna düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'de uluslararası yardım kuruluşuna düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

İsrail\'de uluslararası yardım kuruluşuna düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.

03.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:01
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının öldürüldüğü saldırının, ordu sözcülüğünün iddia ettiği gibi "koordinasyonsuzlukla" ilgisi olmadığı belirtildi.

İstihbarat biriminden ismini açıklamak istemeyen bir kaynak, ordunun saldırının neden kaynaklandığını araştırdığına dair iddiasını yalanlayarak, aslında saldırının tam olarak neden kaynaklandığının bilindiğini ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığını ifade etti.

"Yardım kuruluşları gibi hassas hedeflere karşı yapılacak herhangi bir eylem" için nihai onayın, tümen komutanı hatta Genelkurmay Başkanı gibi en üst düzeydeki askeri yetkililer tarafından verilmesi gerektiğine dair ordu içinde kurallar olduğuna işaret eden söz konusu kaynak, "Ancak Gazze'de her komutan kuralları kendisi belirler ve angajman kurallarına ilişkin kendi yorumunu yapar." dedi.

İsrailli kaynak, İsrail Savunma Bakanlığının "saldırının koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığına" dair açıklamasına ilişkin "Bunun koordinasyonla hiçbir bağlantısı yok. 20 yönetim veya savaş odası daha kurabilirsiniz ancak birileri Gazze'deki bazı birliklerin davranışlarına son vermeye karar vermezse buna benzer olayları daha çok göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları öldürüldü

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Netanyahu'dan "savaşlarda bu tür olaylar olur" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de uluslararası yardım kuruluşuna düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü - Son Dakika

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