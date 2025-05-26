İsrail'in Gazze'deki Yardım Planına Tepki - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Yardım Planına Tepki

26.05.2025 13:22
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Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yardım dağıtımını kontrol etme çabasına karşı endişelerini dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yerinden etme planlarını uygulamak amacıyla Birleşmiş Milletler kurumlarını devre dışı bırakarak, "şüpheli bir kurum" aracılığıyla insani yardım dağıtımını kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) yardım dağıtımını kontrol etmek için bir mekanizma uygulama çabasından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere, tüm uluslararası kuruluşları devre dışı bırakmayı hedeflediğine dikkati çekilen açıklamada, "İşgal, sivilleri aç bırakmayı, yardım dağıtımını bir savaş silahına dönüştürmeyi ve kaos yaratmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yardım dağıtımında tartışmalı yapı: Gaza Relief Foundation

İsrail ve ABD, son dönemde İsviçre'de "Gaza Relief Foundation" (Gazze İnsani Yardım Vakfı) adıyla tescillenen bir yapı aracılığıyla, Gazze'nin güney ve orta kesimlerinde yardım dağıtımını teşvik etmeye çalışıyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, kuruluşun arkasında ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, bu girişimin İsrail'in "yerinden etme ve Filistinlileri şantajla tehdit etme" yönündeki hedeflerine hizmet ettiğini vurguluyor.

Kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood ise bugün yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" belirtmişti.

Açıklamasında, başta güvenlik olmak üzere birçok pratik engelin planı uygulanamaz hale getirdiğini vurgulayan Wood, vakfa liderlik etme amacının bu girişimi "gerçekten bağımsız" bir insani yardım kuruluşuna dönüştürmek olduğunu söyledi.

UNRWA: "Yeni mekanizma, ikinci bir Nekbe olabilir"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de ABD ve İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak için geliştirdiği yeni planın "zorla yerinden etme" anlamına gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Lazzarini, bu mekanizmanın "uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini" ifade etmişti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak, yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusu açlığa sürüklüyor.

İsrail hükümetinin verilerine göre, bu tarihten itibaren yalnızca 87 yardım tırının Gazze'ye girişine izin verildi. Oysa Gazze'nin, günlük en az 500 yardım ve tıbbi malzeme tırına, ayrıca 50 tır hayat kurtarıcı yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Yardım Planına Tepki - Son Dakika

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