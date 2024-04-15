İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından Han Yunus'ta temizlik çalışmaları başladı

İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti belediyesi, ambulans ve vatandaşların geçişini kolaylaştırmak için yollardaki moloz yığınlarını temizlemeye başladı.
Han Yunus Belediyesi çalışanları, İsrail ordusunun 4 ay süren kara saldırısı sırasında ev ve iş yerlerinin yıkılması sonucu biriken molozları kaldırmak için yakıt ve araç yetersizliği nedeniyle kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdürüyor.
Han Yunus Belediyesi yetkililerinden İyad Ebu Halil, İsrail ordusunun kentten çekilmesinin ardından vatandaşlardan yolların açılması ve molozların kaldırılması yönünde aldıkları talepler üzerine, akaryakıt yokluğu ve ağır iş makinalarının İsrail ordusu tarafından tahrip edilmesine rağmen basit araç gereçlerle birçok yolu açmayı başardıklarını söyledi.
İsrail ordusu, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri kurtarma bahanesiyle kara saldırısı başlattıktan 4 ay sonra, 7 Nisan'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.
İsrail saldırıları, şehri büyük ölçüde etkileyerek yollara, evlere ve altyapıya büyük zarar verdi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli öldürüldü, 76 bin 371 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından Han Yunus'ta temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika
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