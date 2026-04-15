İsrail'in Gazze Saldırıları: 241 Ölü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Şubat'tan bu yana, İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 241 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun, dünyanın odağının İran'a yönelik saldırılara kaydığı dönemde, 28 Şubat'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 241 Filistinli hayatını kaybetti, 422 kişi yaralandı.

Tel Aviv yönetimi, 2006 yılı itibarıyla ablukaya aldığı 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl yoğun şekilde devam ettirdiği soykırımı ateşkese rağmen sürdürüyor.

Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellemeye devam eden İsrail, bu süreçte çeşitli bahanelerle Filistinli sivilleri hedef almaktan da çekinmedi.

İsrail ordusu, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan itibaren, dünyanın odağının İran'a kaymasıyla Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırıların dozunu da artırdı.

Bölgedeki hastane kaynakları, İsrail'in son 2 günde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 16 sivilin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin basınının bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk günlerde Gazze Şeridi'nde süren İsrail saldırıları bir süre azalsa da son günlerde yeniden yoğunlaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkese rağmen Filistinli sivilleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 241 sivili öldürdü, 422 kişiyi yaraladı.

İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese varılan 8 Nisan'a kadar 220, 8 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar ise 21 Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri ise İsrail saldırılarında yaklaşık 757 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 bin 111 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 28 Şubat, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:27
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:16:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.