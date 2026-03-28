İsrail'in Gazze Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2'si kardeş 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlale devam ediyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Han Yunus kentinde İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Gazze'nin doğusunda İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli kardeşler Fehmi ve Said Ömer Kaddum hayatını kaybetti.

Şema Mahallesi'nde de evlere açılan ateşte çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca İsrail askerlerinin aynı mahallenin çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin çadırlarına ateş açması sonucu 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini hedef alarak yoğun bir şekilde topçu ateşine tabi tuttu. Tanklardan açılan ateşte sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 268 kişi hayatını kaybetti, 171 bin 995 kişi yaralandı.