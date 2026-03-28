İsrail'in Gazze Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail'in Gazze Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

28.03.2026 15:37
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2'si kardeş 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlale devam ediyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Han Yunus kentinde İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Gazze'nin doğusunda İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli kardeşler Fehmi ve Said Ömer Kaddum hayatını kaybetti.

Şema Mahallesi'nde de evlere açılan ateşte çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca İsrail askerlerinin aynı mahallenin çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin çadırlarına ateş açması sonucu 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini hedef alarak yoğun bir şekilde topçu ateşine tabi tuttu. Tanklardan açılan ateşte sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 268 kişi hayatını kaybetti, 171 bin 995 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Vedat Muriqi’den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
SonDakika.com Haber Portalı. 28.03.2026 16:00:54.
Advertisement
