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İsrail'in Gazze saldırıları sonucu Beyt Lahiya'da büyük yıkım - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırıları sonucu Beyt Lahiya'da büyük yıkım

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu Beyt Lahiya Mahallesi'nde büyük bir yıkım meydana geldi. Abluka altındaki Gazze'de yaşanan saldırılarda binlerce kişi öldü, on binlerce kişi yaralandı. İsrail'in kullandığı patlayıcı miktarı ise oldukça fazla. Beyt Lahiya'daki yıkım, saldırıların şiddetini ve boyutunu gözler önüne seriyor.

İsrail\'in Gazze saldırıları sonucu Beyt Lahiya\'da büyük yıkım
27.12.2023 - 18:33,
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Anadolu Ajansı (AA), İsrail ordusunun saldırıları sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Mahallesi'nde oluşan yıkımı dron ile havadan görüntüledi.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusunun yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi ise yaralandı.

Saldırılarda öldürülenlerin en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ünü de kadınlar oluşturuyor.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, bu saldırılarında 53 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.

İsrail saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze Şeridi'nde 55 bin konut tamamen, 258 bin konut kısmen yıkıldı.

Beyt Lahiya'daki yıkım İsrail saldırılarının şiddetini gösteriyor

Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve ortası fark etmeksizin her bölgeye saldırı düzenleyen İsrail'in hedef aldığı yerlerin başında Beyt Lahiya Mahallesi geliyor.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya, İsrail saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş durumda. AA, Beyt Lahiya'daki yıkımı dron ile havadan görüntüledi.

Görüntülerde, birçok binanın yerle bir olduğu, çok sayıda konutun da ağır hasar aldığı görülüyor.

Adeta deprem bölgesini andıran Beyt Lahiya'daki yıkım, İsrail saldırılarının şiddetini ve boyutunu ortaya koyuyor.

Ağır yıkıma rağmen evlerini terk etmek istemeyen bazı Filistinliler bölgede kalmaya devam ediyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Beyt Lahiya'nın yanı sıra Beyt Hanun, Cibaliya, Şucaiyye, Gazze şehir merkezi başta olmak üzere bölgedeki birçok mahalle de ağır yıkıma tanık oluyor.

Kaynak: AA
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