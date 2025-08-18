İsrail'in Gazze Saldırısında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail'in Gazze Saldırısında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

18.08.2025 21:29
İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 16 sivil yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında, aralarında yardım almak için bekleyenlerin de bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırıları aralıksız devam ediyor.

Gazze'nin doğusundaki Şaaf Mahallesi'nde sivillerin bir arada olduğu bir topluluğu hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli, Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere düzenlenen bir başka saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus kentinde Morag bölgesi ve Tıyne Caddesi üzerinde yardım bekleyen sivillere ateş açtı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde sivillerin kaldığı bir binaya helikopterle düzenlenen saldırıda ise aralarında 1 çocuğun da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Batıdaki Rimal semtinde bulunan Şifa Hastanesinin karşısındaki bir binanın vurulması sonucu çok sayıda yaralanan oldu.

Yine Gazze'nin batısında bir balıkçı teknesine İsrail hücumbotlardan açılan ateşte 1 balıkçı yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

Gazze'nin doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerinde İsrail ordusu, topçu ateşi ve hava saldırılarıyla eş zamanlı patlayıcı yüklü robotlarla evleri yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda bir apartman dairesi helikopter saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda 1 kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı 3 numaralı Blok'ta sivillerin toplandığı alana düzenlenen SİHA saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesiminde, Vadi Gazze bölgesinin güneyindeki Salahaddin Caddesi üzerinde yardım bekleyen siviller İsrail ordusunun saldırısına uğradı, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

