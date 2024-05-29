İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze Şeridi\'nde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir eve düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 1'i kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

29.05.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir eve düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 1'i kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Refah şehrinin kuzeyinde bombalanan evde Şaat ailesinin fertleri yaşıyordu.

İsrail savaş uçaklarının Şaat ailesinin evini bombalaması sonucu Filistinli 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti.

Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Kurbanlar Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi'ne nakledilirken sağlık ve sivil savunma ekipleri evin enkazında başka Filistinlileri aramaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
12:12 Rekabet Kurumu’ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 20:26:34. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement