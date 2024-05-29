İsrail\'in Gazze Şeridi\'nde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir eve düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 1'i kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Refah şehrinin kuzeyinde bombalanan evde Şaat ailesinin fertleri yaşıyordu.

İsrail savaş uçaklarının Şaat ailesinin evini bombalaması sonucu Filistinli 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti.

Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Kurbanlar Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi'ne nakledilirken sağlık ve sivil savunma ekipleri evin enkazında başka Filistinlileri aramaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.