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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucu ölü sayısı 24 bin 100'e çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucu ölü sayısı 24 bin 100'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 24 bin 100'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 101 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 132 Filistinliyi öldürdüğü, 252 kişiyi yaraladığı belirtildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte '12 katliam' gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 100'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 834'e çıktığı kaydedildi. Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılar sonucu ölü sayısı 24 bin 100\'e çıktı
15.01.2024 - 12:31,  Güncelleme: 12:32
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 24 bin 100'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 101 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 132 Filistinliyi öldürdüğü, 252 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 100'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 834'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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