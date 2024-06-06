İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu binlerce hasta ve yaralı tedavi göremiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu binlerce hasta ve yaralı tedavi göremiyor

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırıları sonucu binlerce hasta ve yaralı tedavi göremiyor

İsrail'in 8 aydır devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 25 bin yaralı ve hasta tedavi görmek için Gazze'den çıkamıyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle hastaneler hizmet dışı kalmış ve sağlık hizmetleri hedef alınmıştır. Binlerce kişinin hayatı tehlikede olup, uzmanlaşmış merkezlerde tedavi edilebilecek vakalardır. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 36 bin 586 Filistinli öldürülmüş, 83 bin 74 kişi yaralanmıştır.

06.06.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 25 bin yaralı ve hastanın Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki hasta ve yaralılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 25 bin Filistinlinin Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun işgal etmesinden önce Refah Sınır Kapısı açıkken 7 Ekim'den bu yana yalnızca 4 bin 895 kişinin tedavi olmak üzere Gazze'den çıkabildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Refah kentine kara saldırısı başlatmasının ardından Refah kapısının kontrolünü ele geçirmesiyle hiçbir hasta ve yaralının Gazze Şeridi dışına çıkamadığına vurgu yapıldı.

Hasta ve yaralıların tedavi olmak için Gazze'den çıkamaması nedeniyle binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bunlar, Gazze Şeridi dışında uzmanlaşmış merkezlerde tedavi edilebilecek ve kurtarılabilecek vakalardır." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerini hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri kasıtlı olarak hedef alıp hizmet dışı bırakmasının ardından bu hasta ve yaralıların durumu kötüleşiyor." denildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 645 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 528 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu binlerce hasta ve yaralı tedavi göremiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:31:31. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu binlerce hasta ve yaralı tedavi göremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement