İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artıyor

İzmit Belediyesi Ramazan'da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Ayazma Mahallesinde devam ediyor

İzmit Belediyesi, Ramazan ayının coşkusunu ve birlikteliğini kentin dört bir yanına taşımak için düzenlediği Ramazan'da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Ayazma Mahallesinde devam ediyor. Program kapsamında meddah gösterileri, illüzyon gösterileri, bilgi yarışmaları, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan hikayeleri ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen örnekleri vatandaşlarla buluşuyor. Ayrıca çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramı da yapılıyor. Minikler dans etkinliklerine yoğun ilgi göstererek doyasıya eğleniyor.