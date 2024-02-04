İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinin yanı sıra Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdü.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin doğusundaki Hicazi Ailesi'ne ait bir eve düzenlenen hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Yine aynı bölgede bulunan el-Hems Ailesi'nin evine düzenlenen bir başka saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandı. Sivil Savunma Ekipleri İdaresi, bombardımana maruz kalan evden birçok şehit ve yaralı çıkarıldığını doğruladı.
Kentin doğusundaki Cenine Mahallesi'nde bulunan çok katlı bir apartmana İsrail savaş uçakları tarafında saldırı düzenlendi.
İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda da bir bina yerle bir edildi.
Kentin batı kesimlerinde de birçok nokta İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydedildi.
Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde ise Hayri Ailesi'ne ait bir eve düzenlenen hava saldırısında enkazdan 8 kişinin cesedi çıkarıldı, 8 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, Filistin İnsan Hakları örgütleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü karadan saldırıların Refah kentini de kapsaması tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Filistin yönetimi de konuya ilişkin yaptığı uyarıda, İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceği ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiği belirtildi.
İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün X platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı'nın Refah'a askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullanmıştı. Türk, bu durumun, büyük sivil kayıpları ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu Refah'a doğru göç etmek zorunda kalan 1,5 milyonu aşkın savunmasız Filistinlinin bilinmeyen yerlere doğru yerinden edilmeleri konusunda tehlike arz ettiğini bildirmişti.
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