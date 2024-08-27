İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 476'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 476'ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 476'ya yükseldi. Son 48 saatte gerçekleşen saldırılarda 41 Filistinli daha hayatını kaybetti ve 113 Filistinli yaralandı. Saldırılar devam ederken, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

27.08.2024 12:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 476'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 326 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 41 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 113 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 476'ya, yaralı sayısının da 93 bin 647'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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