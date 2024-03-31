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Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanları sonucu öldürülen gazeteci sayısı 137'ye çıktı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanları sonucu öldürülen gazeteci sayısı 137'ye çıktı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in bombardımanları sonucu Filistinli bir gazetecinin daha öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısının 137'ye çıktığını duyurdu.

31.03.2024 19:56
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in bombardımanları sonucu Filistinli bir gazetecinin daha öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısının 137'ye çıktığını duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başlamasından bu yana, gazeteci arkadaşımız Abdulvahap Avni Ebu Avn'un şehit edilmesinin ardından, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 137'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Ebu Avn'ın ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmeyen açıklamada, gazetecinin foto muhabiri olduğu ve Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan el-Magazi Kampı'na yönelik düzenlenen İsrail bombardımanı sırasında hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanları sonucu öldürülen gazeteci sayısı 137'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanları sonucu öldürülen gazeteci sayısı 137'ye çıktı - Son Dakika
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