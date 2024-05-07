İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında öldürülen BM çalışanı sayısı 188'e çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında öldürülen BM çalışanı sayısı 188'e çıktı

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında öldürülen BM çalışanı sayısı 188\'e çıktı

İsrail'in 7 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı sayısı 188'e yükseldi. UNRWA raporunda, İsrail'in saldırılarının sivil kayıplara, altyapı zararına ve yerinden edilmelere neden olduğu belirtildi. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellediği ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği ifade edildi.

07.05.2024 19:05
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İsrail'in 7 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı sayısı 188'e çıktı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) raporunda Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü, bu durumun daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine, altyapının zarar görmesine ve Filistinlilerin yerinden edilmesine neden olduğu belirtildi.

Raporda, 30 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar 6 UNRWA çalışanının daha hayatını kaybettiğine, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 188'e yükseldiğine dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engellediği belirtilen raporda, bunun uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin UNRWA ekipleriyle görüşmek üzere ikinci kez Gazze'ye girişini engellediği hatırlatılan raporda, "Geçen iki hafta boyunca UNRWA, konvoylarına ateş açılması ve BM personeline yönelik zorbalık ile taciz de dahil 10'dan fazla olay kaydetti." ifadesi kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine değinilen raporda, devam eden saldırılar, tıbbi malzeme, yakıt ve personel sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki 36 hastaneden üçte birinin ve sağlık ocaklarının yüzde 30'unun kısıtlı bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında öldürülen BM çalışanı sayısı 188'e çıktı - Son Dakika

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