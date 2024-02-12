İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 340'a çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 340'a çıktı

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 340\'a çıktı

İsrail'in 4 ayı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi. Son 24 saat içinde ise İsrail güçlerinin 164 Filistinliyi daha öldürdüğü ve 200 kişiyi yaraladığı belirtildi. Gazze'de hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunmasına rağmen İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamıyor.

12.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:13
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İsrail'in 4 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 129 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 164 Filistinliyi daha öldürdüğü, 200 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 28 bin 340'a, yaralı sayısının da 67 bin 984'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 10 günde Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda 1102 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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